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دين ودنيا

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

الدكتورة هبة إبراهيم،
الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان عبادة عظيمة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينقطع العبد عن أمور الدنيا ويتفرغ لعبادة الله بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن.

 

حكم الاعتكاف 

وأوضحت خلال حلقة برنامج "فتاوى نسائية"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الاعتكاف سنة وليس فرضًا، وهو جائز للرجال والنساء، مستشهدة بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف حتى وفاته، ثم اعتكفت زوجاته من بعده.

حكم اعتكاف المرأة في المسجد

وأضافت أن الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد، ولكن بعض الفقهاء أجازوا للمرأة الاعتكاف في "مسجد بيتها"، وهو المكان الذي اعتادت الصلاة فيه، بشرط ألا يتعارض مع واجباتها الأسرية، لافتة إلى أن من مبطلات الاعتكاف الحيض، النفاس، الجماع، قطع النية، والخروج من المكان المخصص للاعتكاف دون ضرورة.

وشدد على أن المرأة التي تنشغل بواجباتها تجاه أسرتها لا تُحرم من أجر الاعتكاف، حيث يمكنها استحضار النية ولو لوقت قصير، سائلة الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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