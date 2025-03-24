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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 10، انفصال روجينا وعمرو عبد الجليل

حسبة عمري
حسبة عمري

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنان روجينا، عددا من الأحداث الهامة، حيث انفصل فاروق "عمرو عبد الجليل" عن زوجته هند "روجينا"، وأبلغ الثنائي نجليهما بهذا الخبر الذي وقع عليهما كالصاعقة.

 

وأكد فاروق أنه سوف يحتكم للقضاء والقانون من أجل أن يحصل كل منهما على حقه الشرعي، خاصة بعدما طالبت هند بحق الكد والسعاية.

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

 

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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