الحلقة 25 من المسار، سوزان نجم الدين تهدد زوجة عماد

مسلسلات رمضان 2025في الحلقة 25 من مسلسل المسار، بدأت النجمة سوزان نجم الدين تهديد زوجة عماد بضرورة ابعادها لشخص ما عن حياتها حيث يحاول مطاردتها وهي تعرفه جيدا وهو ما يهدد زواجها.

وطالبت سوزان نجم الدين بضرورة إنهاء هذا الأمر قبل أن تخبر زوجها، إن لم تنهي هذا الأمر بشكل تام.

وقامت سوزان بالوقوف لجانب مشاري وزوجته بعد أن توفي أحد ابناءهم.

المسلسل يواصل تقديم أحداثه بشكل تصاعدي، حيث تكشف كل حلقة تفاصيل جديدة عن الماضي وتأثيره على الحاضر. ومع تقدم الحلقات، من المتوقع أن نشهد مزيدًا من المفاجآت والتوترات الدرامية التي ستؤثر بشكل كبير على مصير الشخصيات الرئيسية.

"المسار" من بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، ومن إخراج باسم شعبو.

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