في الحلقة 21 من المسار، سوزان نجم الدين تتوغل داخل عائلة صقر

حاولت سوزان تهدئة مشاري، الذي دخل في خلاف مع طليقته، خلال أحداث الحلقة 21، وأكدت أنها لم تكن تعلم أنه ارتبط بسيدة أخرى وأنها كانت وراء فكرته في العودة إلى طليقته.

وذهبت سوزان إلى طليقة مشاري في محاولة لإثنائها عن قرار العودة له، لأنه مرتبط بسيدة أخرى. طلبت طليقة مشاري من سوزان أن تعيد بناتها، وأوضحت أنهن لن يعشن مع مشاري في ظل رغبته في الزواج بأخرى.

المسلسل يواصل تقديم أحداثه بشكل تصاعدي، حيث تكشف كل حلقة تفاصيل جديدة عن الماضي وتأثيره في الحاضر. ومع تقدم الحلقات، من المتوقع أن نشهد مزيدًا من المفاجآت والتوترات الدرامية التي ستؤثر بشكل كبير في مصير الشخصيات الرئيسية.

"المسار" من بطولة محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، ومن إخراج باسم شعبو.

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