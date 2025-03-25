الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التفاصيل الكاملة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ads

حالة من الجدل سادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول منشور يفيد بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات للسيطرة على ظاهرة الغش.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف مصدر  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات 

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم حسم الأمر بعد لدراسة أكثر من بعد منها كيفية تأمين اللجان وإدارتها داخل الجامعات بجانب كيفية التغلب على مشكلة بعد المسافات بالنسبة للجامعات الإقليمية تحديدًا، مؤكدا أنه هناك العديد من المقترحات تم طرحها ومناقشتها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات والوزارات المعنية في الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025.

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

جامعة أسيوط توافق علي استضافة امتحانات الثانوية العامة 2025

وكشف مستند رسمى صادر من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لعمداء الكليات، عن موافقة الجامعة للمساهمة في امتحانات الثانوية العامة.


وردت الجامعة في مستند على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التكليف بمساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى منع الغش بامتحانات الثانوية العامة المصرية والتى منها المساهمة فى أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية.

وأوضح الخطاب أنه تم عرض الموضوع على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة بتاريخ 19 مارس وتقرر التوصية بضرورة وضع جداول امتحانات الكليات فى موعد مناسب بحيث يكون آخر يوم للامتحانات بجميع الكليات يوم 2 يونيو المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 المجلس الأعلى للجامعات امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

عفا الله عما سلف، الخطيب يرد على مبادرة الصلح مع مرتضى منصور

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو سعيد الخدري الفقيه الشجاع

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية