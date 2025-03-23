رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024 - 2025، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم الخميس الموافق 29 مايو القادم للقسم العلمي فيما تنطلق امتحانات القسم الأدبي يوم السبت الموافق 31 من الشهر ذاته.

وتختتم الامتحانات في العاشر من شهر يونيو القادم، على أن يتخللها إجازة عيد الأضحي المبارك.

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تفتح باب التقدم للمشاركة في أعمال المراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية رؤساء لجان ومساعدين.



وكانت المعاهد الأزهرية أعلنت فتح باب التقديم للعمل في كروساء لجان في امتحانات الشهادة الثانوية وأرسلت الإدارة المركزية للامتحانات خطاب معتمد من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تقرر فيه فتح باب التقدم للراغبين في الاشتراك في أعمال لجان المراقبة (كرؤساء لجان أو مساعدين) وذلك من خلال بوابة الأزهرية الإلكترونية في المدة من ٢٠٢٥/٣/١٧ إلى ٢٠٢٥/٣/٢٧ وذلك طبقا للشروط المعلنة شريطة اجتياز المقابلة الشخصية والتدريب المعد لذلك

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