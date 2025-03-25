تصفيات كأس العالم، الإمارات تخطف فوزا غاليا من كوريا الشمالية

تصفيات كأس العالم، خطف منتخب الإمارات فوزا غاليا من نظيره كوريا الشمالية بهدفين مقابل هدف على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

الإمارات وكوريا الشمالية

أحرز ثنائية منتخب الإمارات فابيو دي ليما وسلطان الأميري في الدقيقة 5 و98 وأحرز هدف كوريا الشمالية يو سونج كيم في الدقيقة 44.

تشكيل الإمارات ضد كوريا الشمالية

وكان تشكيل الإمارات ضد كوريا الشمالية كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: جوناتاس سانتوس، عبدالله رمضان، يحيى نادر.

خط الهجوم: حارب عبد الله، فابيو ليما، كايو لوكاس.

الإمارات وكوريا الشمالية

ويتواجد "منتخب الإمارات" فى المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 13 نقاط، خلف المنتخب الإيراني المتصدر بـ19 نقطة، والمنتخب الأوزبكي الثاني برصيد 16 نقطة.

فيما يمتلك منتخب كوريا الشمالية فى رصيده نقطتين فقط ليصبح متذيل ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق تعادلين فقط وخسر خمس مباريات.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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