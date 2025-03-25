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"بث مباشر"، مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، يقدم لكم موقع فيتو بث مباشر لمباراة منتخب مصر بمواجهة سيراليون، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات» وخاصة قناة ON SPORT 1.

بث مباشر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت الرياضية المصرية عن الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، في تصفيات المونديال داخل مصر وخارجها.
ويشمل الاتفاق أيضًا على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب مصر ضد سيراليون

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق لمواجهة سيراليون، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية 
محمود تريزيجيه 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
مصطفى محمد

محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

الفوز يقرب منتخب مصر من كأس العالم

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون يقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظا كبيرة للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

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