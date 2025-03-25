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رياضة

عمان تخطف فوزا خارج ملعبها من الكويت في تصفيات كأس العالم

مباراة الكويت وعمان
مباراة الكويت وعمان

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب عمان على مضيفه الكويت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

انحصر اللعب في وسط الملعب بين المنتخبين مع الدقائق الأولى، وسط تبادل للهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين.

ومع مرور الدقائق، فرض منتخب الكويت سيطرته مستغلا عاملي الأرض والجمهور، دون أن ينجح في خلق فرص حقيقية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب عمان وفرض سيطرته على مجريات الأمور، قبل أن ينجح في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 56 عن طريق عصام عبدالله الصبحي.

بعدها حاول لاعبو منتخب الكويت العودة للمباراة، وسيطروا على الكرة وشنوا أكثر من هجمة إلا أن تلك الهجمات لم ترتق إلى مرحلة الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف منتخب عمان بهدف نظيف.

ويلعب منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الثانية التي تضم كوريا الجنوبية والأردن والعراق وفلسطين.

ترتيب الكويت وعمان في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة يرتفع رصيد عمان إلى النقطة العاشرة في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الكويت عند 5 نقاط في المركز الخامس، فيما تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 15 نقطة، يليها الأردن برصيد 13 نقطة.

نظام تصفيات كأس العالم 2026

 وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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