محافظ قنا خلال تكرّيم الأمهات المثاليات: أنتن نماذج مشرّفة تضيء طريق الأجيال (صور)

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني.

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات موجزة ألقاها ممثلو الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للأمومة، عبّروا خلالها عن مكانة الأم وفضلها السامي في بناء المجتمع، كما تم عرض فيلم تسجيلي يوثق قصص الأمهات المثاليات لهذا العام.

وفي كلمته، قدّم محافظ قنا التهنئة للأمهات المثاليات، مؤكدًا أن اختيارهن تم وفق الضوابط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي وبناءً على مسابقة نظمتها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، وأوضح أن هذا التكريم يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص على دعم المرأة المصرية وتقدير دورها.

وأشار المحافظ إلى أن الأمهات المثاليات يمثلن نماذج مشرّفة في المجتمع، نظرًا لتضحياتهن وجهودهن في تربية الأجيال رغم التحديات، مشددًا على أن الأم تعد رمزًا للوطن.

وأضاف "عبد الحليم" أن دور الأم لا يقتصر على التربية فقط، بل يمتد ليشمل التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تواجه الشباب.

وأوضح مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن عدد المتقدمات للمسابقة بلغ 37 أم منهن 33 أم لأبناء أصحاء، و4 أمهات لأبناء من ذوي الهمم.

وفي ختام الاحتفال، كرّم محافظ قنا الفائزات بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة، حيث جاءت النتائج كالتالي:

المركز الأول: رجاء عدلي فتح الله، والمركز الثاني: فاطمة بربري عليو، والمركز الثالث: إنشاد عبد الفتاح عثمان.

أما الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية:

المركز الأول: منى رمضان محمود، والمركز الثاني: نبيه علي أحمد عويضة، والمركز الثالث: نيفين جرجس لبيب.

وعن الأمهات المثاليات بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي:

المركز الأول: حميدة سليم موسى، والمركز الثاني: هناء صالح أحمد خيري.

أما الأم المثالية لأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: غنية إبراهيم عبادي.

وعبّرت الأمهات المكرّمات عن شكرهن وامتنانهن لقيادات المحافظة وعلى رأسهم المحافظ، مثنيات على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس تقدير الدولة لدورهن العظيم، وقدّمن الدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الخير والتقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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