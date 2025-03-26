حدد بنك مصر تفاصيل قرض الإسكوتر 2025 وفق الشروط والمحددات الأساسية للتمويل.

وتشمل تفاصيل قرض الإسكوتر 2025 بمعدل عائد تنافسي كما يلي:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

الشروط العامة لمنح القرض :

سعر عائد تنافسي.

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض 400,000 جنيه ( بشروط محددة).

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 % من قيمة السكوتر (بشروط محددة).

الحد الأقصى لمدة القرض 84 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة :

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل (غاز/كهرباء/مياه/ تليفون).

عرض سعر سكوتر معتمد من المعرض.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

صورة البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

مميزات إضافية:

بدون حظر بيع وبدون تأمين.

يمنح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانية طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي لعملائه برنامج تمويل شراء الدراجات النارية "التروسيكل".

وهو أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها البنك الزراعي المصري ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية.

يستهدف هذا البرنامج تمويل دراجات النقل ذات الثلاث عجلات " التروسيكل " والذي يستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المدن والقرى كما يستخدمه البعض كمنافذ تسويقية متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ما يخلق فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

اسم المشروع:

تمويل الدراجات النارية "التروسيكل"

الفئات المستهدفة:

العاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر

الشباب

مجالات التمويل:

تمويل شراء الدراجات النارية "التروسيكل"

حد التمويل:

حتى 16 ألف جنيه

المميزات:

مدة سداد تصل لـ 24 شهرًا

أقل دفعة مقدمة

تسهيلات في السداد

إجراءات بسيطة

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