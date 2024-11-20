نادين نسيب نجيم: صعب الأم تحب بعد ولادها

كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن رأيها في فكرة زواجها مجددا بعض خوضها تجربة الطلاق.

في هذا السياق قالت نادين نجيم خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "أكيد كل امرأة تختلف عن الثانية حسب ظروفها.

وتابعت: "الأم صعب ترجع تحب بعد ولادها، وإذا حبت لازم الرجل يعززها".

يذكر أن نادين نجيم أعلنت مؤخرا انفصالها عن خطيبها، وأصدرت بيانا نفت فيه كل الأخبار المتداولة عن سبب انفصالها عن خطيبها.

علي الجانب الاخر كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، السبب وراء عدم تمثيلها في مصر حتى الآن، مؤكدة أن لديها الرغبة في المشاركة بالأعمال الفنية المصرية لكن لم تحن الفرصة لذلك.

طموح نادين نجيم

وأضافت خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "للأسف الأدوار التي تعرض عليَّ لا تلبي طموحي، وغير جيدة لذلك لم أظهر في أي عمل تمثيلي مصري حتى الآن".

رغبة نادين نجيم تجاه المصريين

وتابعت نادين نجيم: "أنا عايز أفوت لقلوب الشعب المصري وأطلع كل إمكانياتي التمثيلية لذلك أنتظر الدور المناسب لذلك، للأسف العروض اللي بستقبلها بتكون إمكانياتها محدودة وأي حد ممكن يلعبها علشان كده بعتذر عنها".

ولفتت: "أنا عملت أدوار تقيلة أما الأدوار الخفيفة ما بعرفش أعملها بحس إني بقع في شبر مية، الدور الخفيف أو القليل بلاقيه بياخد إهتمام ويشعرني بالقلق أكتر من الدور الصعب".

تعليقات الجمهور المصري تجاه نادين نجيم

وعن تعليقات الجمهور المصري بشأنها، قالت نادين نجيم: "مفيش مرة سمعت شيء ضايقني في مصر من المصريين ولما أزور البلد بفرح لأن طريقتهم فيها حب وود من القلب، الشعب المصري ما بيجاملش حد وإذا حب بيحب بجد ومن قلبه، هو شعب مش سهل يحب حد من بلد تانية وبيتكلم لهجة مختلفة، وأجده شعب تعليقاته لي إيجابية وشديدة الاحترام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا