الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مفتي الجمهورية يصل ماسبيرو لحضور احتفالية ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم

مفتي الجمهورية مع
مفتي الجمهورية مع أحمد المسلماني، فيتو

 

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وذلك لحضور احتفالية الهيئة بالعيد الـ ٦١ لتأسيس إذاعة القرآن الكريم.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويدًا وترتيلًا، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر الإذاعات استماعًا علي مستوى العالم.

تكريم عدد من الرواد

ويتضمن الحفل الذي يقام بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، تكريم عدد من رواد إذاعة القرآن الكريم.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته إذاعة القرآن الكريم الشهيرة باسم (إذاعة ال ٧٠ مليون مستمع).

 و سعداء بتشريف فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد والذي يلقي كلمة بهذه المناسبة، كما يشارك فضيلته في تكريم الرواد.

 

 

 

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إذاعة القرآن الكريم ماسبيرو مفتى الجمهورية الهيئة الوطنية للاعلام

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