رسالة مهمة من صناع "لام شمسية" قبل عرض الحلقة الـ 10 من المسلسل

مسلسل لام شمسية الحلقة 10، وجه صناع مسلسل لام شمسية رسالة هامة لمشاهدي الحلقة العاشرة من المسلسل بعد تتر العمل اليوم الثلاثاء، وقبل عرض الحلقة.

وجاءت الرسالة كالتالي: "هذه الحلقة بها محتوى يتعلق بإيذاء النفس.. إذا شعرت بأي انزعاج يرجي طلب المساعدة من شخص موثوق أو متخصص في الصحة النفسية".

مسلسل لام شمسية الحلقة 9

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "لام شمسية" قد شهدت تطورات مثيرة، حيث يقترح الطبيب المعالج للطفل يوسف عودته لمنزل زوجة أبيه "نيللي" أمينة خليل، حتى لا يشعر بكونه منبوذ منها بعد ما جرى بينه وبين ابنها "ياسين" من لعبة سيئة تعلمها من "وسام" محمد شاهين.

وضمن الأحداث، تتذكر نيللي ما جرى لها في طفولتها وأثر على حياتها وعلاقتها الزوجية، حيث تخبر طبيبتها أنها تذكرت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها مما جعلها لا تستطيع ممارسة حياتها الزوجية بأريحية وبشكل طبيعي، لتبدأ معها خطوات العلاج للتعافي من الآثار النفسية التي سببتها لها هذه الحادثة.

وخلال الحلقة، يعود "طارق" أحمد السعدني لمنزل زوجته نيللي ويعتذر لها عما جرى منه من خيانة لها، واعدا إياها أنه سيبقى بجوارها وبجوار ابنيه يوسف وياسين، ويدور بينهما حديث حول ما تعرض له يوسف من تحرش على يد وسام، غير أنه لا يستوعب فكرة أن صديق عمره يفعل ذلك بابنه، إلا أن نيللي تخبره أنه مريض وليس طبيعيا ليدرك ذلك.

وفي نهاية الحلقة وعن طريق الصدفة يلتقي وسام بيوسف في إحدى طرقات المدرسة ويحاول وسام وضع يده على كتف يوسف إلا أن الطفل يغضب ويزيح يده عنه ويهرب على الفور.

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