الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

هل يعترف يوسف على وسام، أحداث مرتقبة خلال الحلقة العاشرة من "لام شمسية"

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

يترقب مشاهدي ومتابعي مسلسل "لام شمسية" الحلقة العاشرة من العمل، والتي تعرض مساء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد تطورات مثيرة ضمن أحداث المسلسل المتسارعة. 

هل يعترف يوسف على وسام ؟

وبدا في نهاية الحلقة التاسعة أمس أن الطفل "يوسف" غضب من "وسام" عندما حاول وضع يده على كتفه، حيث رفعها على الفور وتركه أثناء تواجدهما في إحدى طرقات المدرسة.

 وفي ليل يوم الواقعة، يخبر يوسف زوجة أبيه نيللي أنه تقابل مع وسام اليوم في المدرسة، لتسأله عما جرى إلا أنه لا يخبرها ويتركها ويذهب. 

ومع تصاعد الأحداث، يجعل احتمالية اعتراف يوسف بما جرى بينه وبين وسام من تحرش الأخير به احتمالا قويا، خاصة مع قوة علاقة يوسف بمعالجه النفسي والذي بدأ يكتسب ثقته ويسرد له تفاصيل حياته بكل أريحية.

ويعلم الطبيب من خلال الحديث مع يوسف أنه تعرض للتحرش، غير أن يوسف لا يخبره باسم الشخص الذي لعب معه لعبة سيئة من خلال جسده. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 9

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "لام شمسية" قد شهدت تطورات مثيرة، حيث يقترح الطبيب المعالج للطفل يوسف عودته لمنزل زوجة ابيه "نيللي" أمينة خليل، حتى لا يشعر بكونه منبوذ منها بعد ما جرى بينه وبين ابنها "ياسين" من لعبة سيئة تعلمها من "وسام" محمد شاهين. 

وضمن الأحداث، تتذكر نيللي ما جرى لها في طفولتها وأثر على حياتها وعلاقتها الزوجية، حيث تخبر طبيبتها أنها تذكرت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها مما جعلها لا تستطيع ممارسة حياتها الزوجية بأريحية وبشكل طبيعي، لتبدأ معها خطوات العلاج للتعافي من الآثار النفسية التي سببتها لها هذه الحادثة. 

وخلال الحلقة، يعود "طارق" أحمد السعدني لمنزل زوجته نيللي ويعتذر لها عما جرى منه من خيانة لها، واعدا إياها أنه سيبقى بجوارها وبجوار ابنيه يوسف وياسين، ويدور بينهما حديث حول ما تعرض له يوسف من تحرش على يد وسام، غير أنه لا يستوعب فكرة أن صديق عمره يفعل ذلك بابنه، إلا أن نيللي تخبره أنه مريض وليس طبيعيا ليدرك ذلك. 

وفي نهاية الحلقة وعن طريق الصدفة يلتقي وسام بيوسف في إحدى طرقات المدرسة ويحاول وسام وضع يده على كتف يوسف إلا أن الطفل يغضب ويزيح يده عنه ويهرب على الفور. 

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