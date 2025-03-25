الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

السيطرة على حريق محل تجارى أسفل عقار بالمطرية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق أسفل عقار بمنطقة المطرية تمكنت قوات الحما

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في محل تجارى أسفل عقار بمنطقة المطرية، دون وقوع خسائر بشرية.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تجاري أسفل عقار سكنى بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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