محمد رمضان يفاجئ بائع بخور ومسابيح بـ 100 ألف جنيه(فيديو)

قرر الفنان محمد رمضان خلال برنامح “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، منح هدية مالية قيمتها 100 ألف جنيه لأول شخص مكافح يقابله في الطريق.

محمد رمضان يبحث عن رجل مكافح

وبحث الفنان محمد رمضان، في وضح النهار عن شخص يرى فيه الكفاح، حتى قابل رجلا يحمل على كتفه كرتونة يبيع فيها البخور والمسابيح.

مفاجأة محمد رمضان لبائع البخور والمسابيح

وسأل الفنان محمد رمضان، بائع البخور والمسابيح، عن قيمة الكرتونة التي يبيعها ليخبره بأن قيمتها 2000 جنيه، ليتفاجئ برد الفنان بأنه سيشتريها منه بـ 100 ألف جنيه.

وعلق محمد رمضان:"راجل بيكافح في عز شمس نهار رمضان، وبيسعى على أكل عيشه علشان كده قررنا نشتري اللي معاه كله ونفرحه بـ 100 ألف جنيه".

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