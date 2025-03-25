تخصيص 489 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية بالشروق

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق " القرعة العلنية اليدوية السادسه لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية"، وذلك بحضور المحاسب إيهاب المركبى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية وعددًا من مسؤولى الهيئة وجهاز المدينة.

وذلك فى ضـــوء تكليفات المهندس شريف الشربينى "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه" بسرعة توفيق أوضاع حائزى الأراضى ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنميه بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

موضحًا أن القرعة أجريت اليوم الثلاثاء الموافق 2025/3/25 طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التى تم الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص "489"قطعة أرض بمنطقة "الرابية" عبارة عن 279 قطعة للشريحة مساحة 209م2

و178 قطعة للشريحة من 276م

و26 قطعة للشريحة من 235م حتى 274م

و6 قطعة للشريحة 400م ، وذلك بالقطع الأراضى الشاغرة.

كما أضاف "رئيس الجهاز" بأنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد

أكد "رئيس الجهاز" الاستمرار فى الإعلان تباعًا عن باقى الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

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