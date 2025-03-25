جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة متحللة فى أسوان

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، جهودها لحل لغز العثور على جثة متحللة.

تلقت أجهزة الأمن بأسوان، بلاغا يفيد العثور على جثة متحللة بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بنطاق مركز شرطة دراو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ويقوم رجال الشرطة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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