الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

اصابة 12 شخصا فى حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الإقليمي

اصابة 12 شخصا فى
اصابة 12 شخصا فى حادث تصادم 4 سيارات

أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الإقليمي، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث الطريق الإقليمى 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة شما بدائرة مركز شرطة أشمون، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

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وبالانتقال والفحص، تبين تصادم 4 سيارات مما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، وضبط قائد السيارة المتسبب فى الحادث، وتحرر المحضر اللازم وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور لطبيعتها.

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