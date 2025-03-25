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خارج الحدود

البيت الأبيض: سنواصل تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض

روسيا وأوكرانيا،
روسيا وأوكرانيا، فيتو

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، علي مواصلة تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض.

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

وبدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية، أمس الإثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربا تشنها روسيا منذ نحو 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر: إن الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريجوري كاراسين وعضو جهاز الأمن الفدرالي سيرجي بيسيدا، التقى الوفد الأمريكي في الرياض.

 

تطبيع العلاقات بين البلدين أبرزأهداف المحادثات

وتهدف هذه المحادثات إلى تطبيع العلاقات بين البلدين ومناقشة جهود إنهاء  الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أنه من المتوقع أن تتواصل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وربما يتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى مثل هذه المحادثات والممثلين المحتملين لكل دولة، لكنه قال: إن الكرملين ليس مستعدا للإعلان عن هوية الممثل الروسي.

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