بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في الرياض لبحث أزمة أوكرانيا

بدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية، اليوم الإثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربا تشنها روسيا منذ أكثر من 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر: إن الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريجوري كاراسين وعضو جهاز الأمن الفدرالي سيرجي بيسيدا، التقى الوفد الأمريكي في الرياض.

تطبيع العلاقات بين البلدين أبرزأهداف المحادثات

وتهدف هذه المحادثات إلى تطبيع العلاقات بين البلدين ومناقشة جهود إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أنه من المتوقع أن تتواصل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وربما يتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى مثل هذه المحادثات والممثلين المحتملين لكل دولة، لكنه قال: إن الكرملين ليس مستعدا للإعلان عن هوية الممثل الروسي.

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