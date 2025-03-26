الأربعاء 26 مارس 2025
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سياسة

خبير استراتيجى: إسرائيل تستخدم كل وسائل الإكراه والإغراء لتهجير الفلسطنيين

رفعت سيد احمد، فيتو
رفعت سيد احمد، فيتو

قال  الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن قيام إسرائيل بتشكيل لجنه لتهجير الفلسطينيين طواعيه  هذه سياسة قديمة منذ العدوان الاسرائيلي عام 48 على فلسطين حتى اليوم وهي سياسة تقوم على الإغراء أو الإبادة  حتى تصبح فلسطين خالصة لليهود ومن ثم تحقيق حلم دولتهم من النيل إلى الفرات.
 

 إغراء هدفه الإبعاد النهائي للفلسطينيين 

 

واكد في تصريح لفيتو أن التجارب التي تلت هذه الفتره كانت على نفس المنوال وبالتالي هو اغراء هدفه الابعاد النهائي للفلسطينيين عن اراضيهم  ثانيا ترفض الدول المجاوره وتحديدا الاردن ومصر هذا الامر لاسباب تتعلق بتصفيه القضيه الفلسطينيه لناحيينها ستصبح الارض الفلسطينيه بلا شعب وبالتالي يجوز لاسرائيل ضمها.

 

 خطرا على الامن القومي الاردني والمصري 

وواصل الدكتور رفعت سيد احمد حديثه قائلا: هذا  الامر يمثل خطرا على الامن القومي الاردني والامن القومي المصري  خاصة ان الهدف الاساسي للعدو الصهيوني وهو سيناء.

وتابع:" الحرب في غزة والعين على سيناء وهذا جوهر الرفض المصرى  لأن سيناء مليئة بالثروات الطبيعية والجغرافية  منذ قديم الزمن كان هناك هدف اسرائيلى جعل سيناء هي الوطن القومي الاسرائيليين أضف إلى ذلك أن سيناء مساحتها 60 الف كيلو متر أي خمس مساحة مصر فى حين أن مساحة اسرائيل 20 الف كيلو متر".

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إسرائيل قطاع غزة تهجير الفلسطنيين الدول العربية الشعب الفلسطيني

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