الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

بالأسماء، مصرع شاب وإصابة 3 في تصادم سيارتي نقل بالوادي الجديد

صورة الحادث، ڤيتو
صورة الحادث، ڤيتو


لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة نصف نقل بطريق " الفرافرة – الواحات البحرية " أسفر عن مصرع محمد خلف عبد الرحيم، 30 عامًا، ومقيم الفرافرة، وإصابة كل من كريم عثمان الغرباوي، 36 عامًا، ومقيم محافظة البحيرة، صلاح خلف عبد الرحيم، 51 عامًا ومقيم بمركز الفرافرة، عبد الرحيم نصر عبد الرحيم، 37 عامًا ومقيم بمركز الفرافرة.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى تقديم العناية الطبية للمصابين بمستشفى الفرافرة المركزي. 


وقرر مستشفى الفرافرة المركزي تحويل المصاب الأول والثالث لمستشفى جامعة أسيوط لاستكمال العلاج بينما تحسنت حالة المصاب الثاني وخرج من المستشفى.

 
تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع معدات وأوناش وحدة مرور المركز لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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