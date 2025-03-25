إحباط زواج طفلة عمرها 13 سنة من محفظها المسن صاحب الـ 63 عامًا في قنا

نجحت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، في إحباط محاولة زواج لطفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 13 عامًا من رجل مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لزفافهما، والذي كان مقررًا خلال أيام عيد الفطر المبارك، بدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل، مفاده عقد قران طفلة على محفظها في الكتّاب، عن طريق ما يُعرف بـ"الكتابة بالسنة"، وهي طريقة مخالفة للقانون، حيث يتم عقد الزواج دون توثيق رسمي، في التفاف واضح على قانون الطفل الذي يمنع تزويج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عامًا.

وفور تلقي البلاغ، تحركت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز نجع حمادي بالتنسيق مع الوحدة العامة بالمحافظة، إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إحباط الزيجة قبل إتمامها، ومنع إقامة مراسم الزواج.

وقالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، في تصريحات خاصة، إن فرق الحماية تدخلت على الفور، وتم التعامل مع الواقعة بشكل عاجل، لافتة إلى أنه جرى استدعاء والد الطفلة، والتشديد عليه بضرورة العدول عن فكرة الزواج، مع توعيته بالمخاطر الصحية والنفسية والقانونية التي قد تتعرض لها ابنته في حال إتمام هذا الزواج في سن مبكرة.

كما تم توقيع تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم تزويجها قبل بلوغ السن القانوني المقرر بـ18 عامًا، على أن يتم متابعة الحالة بشكل دوري، وإجراء زيارات أسبوعية للتأكد من عدم إتمام الزواج في الخفاء.

وتُعد الواقعة من أبرز التدخلات التي نفذتها وحدة حماية الطفل بالمحافظة، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات التي تنتشر في بعض المناطق الريفية، حيث تعمل الوحدات المحلية لحماية الطفل بالتعاون مع الجهات المختصة على رصد ومنع مثل هذه الحالات، وتوعية الأسر بمخاطرها الجسيمة على مستقبل الفتيات.

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