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جامعة عين شمس: الاعتماد المؤسسي هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه

رئيس جامعة عين شمس،
رئيس جامعة عين شمس، فيتو

 اجتمع محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري الادارات التابعة للقطاع وذلك للإعداد لزيارة الاعتماد القومي للجامعة والمقررة خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ من أبريل القادم. 

 جامعة عين شمس: الاعتماد المؤسسي هدف استراتيجي تسعى الجامعة لتحقيقه

 وفي بداية الاجتماع أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على الأهمية القصوى لهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة هامة في مسيرة الجامعة نحو التميز والجودة الشاملة.

مضيفا أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو هدف استراتيجي تسعى الجامعة لتحقيقه بتضافر جهود جميع منتسبي الجامعة.

وقامت سافيناز الحبشي  ، المتفـــــــرع بكليــة الطــب، والمشرف على مـلـف تـقـدم جامعـة عـيـن شـمس للاعتمـاد المؤسسـي مـن الهيئـة القـوميـة لـضـمـان جـودة التعليم والاعتماد بعرض معايير الاعتماد ودور قطاع التعليم والطلاب ومؤشرات ومحاور زيارة الاعتماد القومي للجامعة.

وألقت منى عبد العال الزاهري مدير مركز تطوير التعليم الضوء على معيار التعليم وما يتضمنه من عناصر العملية التعليمية أكاديميا وبشريا وماديا وتنظيميا.

وأشارت  هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب إلى المعيار الخاص بالطلاب والخريجين وسياسات جذب الطلاب والأنشطة الطلابية والحياة الجامعية ومشاركة الطلاب في صنع القرار كذلك دعم الطلاب أكاديميا ومهنيا.

هذا وقد تم تكليف  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب بمراجعة وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالجودة من خلال كافة إدارات قطاع التعليم والطلاب والكليات.

يأتي ذلك في إطار  حرص جامعة عين شمس على تقديم كافة سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة فيما يختص بضمان جودة التعليم والتأهيل للاعتماد من خلال التواصل الدائم مع الكليات وعقد زيارات الدعم الفني والمتابعة وتقييم الأداء والمحاكاة وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل ومراجعة الخطط الاستراتيجية للكليات والتحقق من مدى اتساقها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.

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