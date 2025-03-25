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جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة جميع تخصصات تصنيف QS العالمي للعام 2025

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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حققت جامعة جامعة عين شمس إنجازًا فى ملف التصنيف الدولي حيث أعلن تصنيف QS العالمي نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2025، وجائت بظهور الجامعة فى الخمس علوم الأساسية للتصنيف وذلك بظهورها أول مرة فى تخصص العلوم الإنسانية إلى جانب ظهورها فى ١٥ تخصصا فرعيا وهى:

 

 

تخصص الهندسة والتكنولوجيا: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 267 وفي تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات: تم  إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 وفي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–250 وفي تخصص الهندسة الميكانيكية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 301–350.


في تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 وفي تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–275  و في تخصص علوم الحياة والطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 315، وفي تخصص الزراعة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251-300.


في تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج جامعة عين شمس  في الفئة 351–400، في تخصص الطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251–300.


في تخصص الصيدلة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 151–200، في تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401–450، في تخصص الكيمياء: تم إدراج  جامعة عين شمس في الفئة301–350 , في تخصص العلوم البيئية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 401–450،في تخصص الرياضيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401 - 450، في تخصص علوم المواد: تم إدراج  جامعة عين شمس بتخصص الفيزياء والفلك في الفئة 451–500، في تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 501–550 في تخصص العمارة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–260 في تخصص العلوم الاجتماعية والإدارية: تم إدراج جامعة عين شمس  الفئة 501–550.

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جامعة عين شمس الهندسة الكهربائية الهندسة الكيميائية الهندسة الميكانيكية الهندسة المدنية العلوم البيولوجية العلوم الانسانية العلوم البيئية تصنيف QS العالمي

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