ممكن توصل للغرامة، 3 أسباب تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

يفاجئ بعض المواطنين بإضاءة لمبة للتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية، مما قد يعرضهم لدفع غرامات مالية في خال التلاعب أو محاولة توصيل التيار بشكل غير قانوني.

اسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده نصائح للمواطنين عن الأسباب التي تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب بالعدادت مسبوقة الدفع:

١_وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

٢_ حدوث حركات اهتزاز.

٣-فك غطاء العداد.

وفي حاله ظهور لمبه التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.



يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارا جديدا بخصوص تركيب عدادات كهرباء للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي علي الشبكة الموحدة للكهرباء.

قرارات وزارة الكهرباء لتركيب العدادات للسيارات الثابتة والمتنقلة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في دوريته الاولي لعام 2025، أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي أقرها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف القرار: « منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد».



خطة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات

وأوضح القرار: «تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز».

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