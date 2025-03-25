رفع جلسة النواب ومعاودة الانعقاد 13 أبريل المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل المقبل.

رئيس النواب يهنئ بعيد الفطر المبارك

وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة مصر وحكومة اليابان.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.

وقبيل الموافقة النهائية، وافق المجلس على إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.

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