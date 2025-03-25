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حوادث

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت  نيابة الازبكية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس نشب به حريق، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجاري إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية هيئة البريد رمسيس

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