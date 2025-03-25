الثلاثاء 25 مارس 2025
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تحرير 76 مخالفة متنوعة في حملة تموين بقنا

تحرير 76 مخالفة متنوعة
تحرير 76 مخالفة متنوعة في حملة تموين بقنا

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الخارجية، بمحافظة قنا، عن شن عدة حملات في الاسواق استعدادا لعيد الفطر،اسفرت عن تحرير  ٧٦ مخالفة تموينية متنوعة.

في مجال الأسواق
تم تحرير ٧ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير،وتحرير  ٤٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار،وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن سعر عبوة أسطوانة البوتاجاز.

وفي مجال المخابز 

تم تحرير ٩ محاضر  تقرير توقف عن الإنتاج وعدم وجود ماكينة، وتحرير ٤ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير ٢ محضر  مخابز بلدية مغلقه،وتحرير ٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وتحرير محضر تجميع  ٤ جوال دقيق بلدي، وتحرير محضر نقص في وزن الخبز،وتحرير محضر مخابز عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

واضاف حسن القط، وكيل مديرية التموين بقنا، أن المديريه مستمره في تنفيذ حملاتها خلال شهر رمضان المبارك واستعدادا لعيد الفطر المبارك.

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عيد الفطر المبار قنا محافظة قنا مديرية التموين بقنا مديرية التموين والتجارة وكيل مديرية التموين مديرية التموين

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