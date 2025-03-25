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صحة الإسكندرية تعلن استعداد التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

الدكتورة غادة ندا
الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

 أعلنت الدكتورة غادة ندا  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، ياتى ذلك بناءًا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد حسن  محافظ الإسكندرية بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد

 

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وقد أشارت ندا  الى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة والطوارئ وتواجد مديري المستشفيات والتأكد من أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ  وتجهيز خطة مرور الفرق الإشرافية لمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية العلاجية والوقائية وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته والأمصال والطعوم وجاهزية عيادات العقر وكذلك الاطمئنان لصلاحية مولدات الكهرباء وشبكات الأكسجين مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

كما أعلنت عن انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع انحاء محافظة الاسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي.
وكذا تنتشر العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالإضافة لتواجد فرق المبادرات لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجانًا والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والاعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأكدت وكيلة الوزارة أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيلة الوزارة وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في الحالات الطارئة وحل أي مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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وزير الصحة و السكان الفريق أحمد خالد حسن الدكتورة غادة ندا وزارة الصحة بالاسكندرية

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