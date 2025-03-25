وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالشروق و6 أكتوبر وبدر

شنت أجهزة تنمية مدن الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات وظواهر عشوائية بعدة مناطق بمعاونة الشرطة المختصة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط العمراني، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للبناء والعمران.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمتابعة دوريا لمختلف أحياء المدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي محاولة للمخالفات البنائية.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم فك الشدة الخشبية لأعمدة دور مخالف والتحفظ على مواد ومعدات البناء بالقطعة ١٧ بالمجاورة الثانية بالحى السابع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك أثناء مرور مسئولي الأحياء والأمن.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء وإدارة الأمن والتعامل الحازم مع المخالفين، لمنع الظواهر العشوائية.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملات لإزالة المخالفات والتعديات بالقطاعين الثانى والرابع أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٠ بلوك ١٤ السياحية الشمالية الثانية، وكذا إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة الصناعية أسفل الضغط العالي.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن حملات الإزالات أسفرت أيضًا عن إزالة زيادة مسطح غرف السطح بـ10 قطع بمنطقة "كارما سيتى"، مؤكدا تكثيف أعمال المتابعة والرصد الصباحية والمسائية، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تنفيذ قرار إزالة للدور المخالف بالقطعة 146 المجاورة الخامسة بالحى الأول، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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