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عقارات

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان المخالفة بمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط المخالفات في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على شن حملة مفاجئة لضبط المخالفات في حي ١٣ و١٤ بمنطقة الياقوت بالمدينة.
استهدفت الحملة التي شارك فيها مأمورو الضبطية القضائية السيد المهندس معاون رئيس الجهاز للتنمية والإسكان وعدد من إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز حيث تفقدوا عددًا من عمارات الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المستفيدين بشغل وحداتهم وعدم وجود مخالفات للقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ والذي يحظر تأجير أو بيع الوحدات المدعومة أو تغيير نشاطها. 

وأكدت الحملة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها والتي تشمل الغرامة والسجن وسحب الوحدة في حال ثبوت المخالفة.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ووفي هذا السياق يناشد جهاز المدينة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدات المخصصة لهم تفاديًا للعقوبات المقررة. 
كما شدد رئيس الجهاز على استمرار حملات التفتيش لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على بيئة سكنية آمنة تضمن حقوق المواطنين.

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