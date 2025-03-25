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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% عند مستوى 31854 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 39647 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22%  عند مستوى 14024 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.09%  عند مستوى 8953 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06%  عند مستوى 12329 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 3333 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات  الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

 

 

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات   الأحد أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه. 

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82%  عند مستوى 14048 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 12423 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3371 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة.

 

 

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30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية تداولات جلسة الاثنين

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