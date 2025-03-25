درجات الحرارة "طالع نازل"، ارتفاع تدريجي حتى الجمعة، بداية الانخفاض يوم "الوقفة"، القاهرة تهبط من 34 درجة إلى 27، ونزول 10 درجات بالسواحل الشمالية

طقس متقلب تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة فبالرغم من انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة بدءا من أمس الإثنين، تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بالتزامن مع وقفة العيد.

ويستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبلة لتعاود الانخفاض مرة أخرى يوم السبت المقبل بالتزامن مع يوم "الوقفة" بقيم تتراوح من 5: 6 درجات مئوية.



و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27:34

درجة الحرارة الصغرى: 14:23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24: 34

درجة الحرارة الصغرى: 12: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28: 36

درجة الحرارة الصغرى: 14: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:38

درجة الحرارة الصغرى:18: 24

الظواهر الجوية الأيام المقبلة

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.



ويكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية طط على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

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