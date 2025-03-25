الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والصعيد يسجل 34 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.

 وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:18

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