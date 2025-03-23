هل يتمكن الضابط عمر من العثور على جثة نعمات في الحلقة 9 من قهوة المحطة؟

مسلسلات رمضان 2025 ، ينتظر الجمهور مساء اليوم الأحد، الحلقة 9 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد.

الحلقة 9 من مسلسل قهوة المحطة

ويعرض قهوة المحطة علي قناة ON E في تمام الساعة 8:30، كما يعرض على شاشة CBC في تمام الساعة 9:45 مساء

ومن المتوقع في حلقة الليلة من مسلسل قهوة المحطة، أن يعثر الضابط عمر على جثة نعمات والتي قام زوجها خليفة بدفن جثتها في النزل بعدما قلتها بسبب هروبها مع الدمراوي، حيث انتهت الحلقة السابقة باستمرار القوة في الحفر للبحث عن جثة نعمات داخل منزل خليفة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 8، شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي والفنان بيومي فؤاد تطورات مثيرة في الأحداث.

وبدأت الحلقة باستمرار “الضابط عمر" أحمد خالد صالح في التحقيق في قضية مقتل مؤمن الصاوي داخل قهوة المحطة، ويحقق الضابط عمر" مع خليفة، بعدما اعترفت عليه ابنته “شروق” بأنه هو الذي قتل مؤمن الصاوي، وأثناء التحقيق يتفاجئ الضابط بأن خليفة يروي له قصة حياته ويعترف بأنه قتل زوجته “نعمات” بسبب هروبها مع سائق يدعي الدمراوي، ويكتشف الضابط أن “خليفة” يعاني من اضطراب نفسي.

وتستمر الأحداث، ويتفاجئ بيومي فؤاد “المعلم فاروق” بأن يوسف عثمان يساومه علي أمواله، وأكد له أنه لن يسترجع أمواله إلا لما يخبره بمن والدته ومن والده.

وتتوالى الأحداث ويذهب “الضابط عمر” إلى المكان الذي قال له خليفة أنه دفن زوجته فيه، وتنتهي الحلقة، بإستمرار القوة في الحفر وظهور طرحة سوداء في الرمال.

مسلسل قهوة المحطة، وشهدت الحلقة 7 من مسلسل قهوة المحطة، والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مشوقة، حيث استمر الضابط “عمر” الذي يلعب شخصيته أحمد خالد صالح التحقيق في قضية قتل مؤمن الصاوي داخل قهوة المحطة، ويصل الضابط عمر إلى منزل خليفة ويتفاجئ بوجود سيدة عجوزة تخبره بأنه جاء إلى المنزل منذ فترة، وكان بحوزته جوال وكان شكله شكل الميتين، ويبدو أن هذه المعلومة قد أثارت الشك داخل قلب الضابط عمر بأن خليفة هو المتورط في قتل مؤمن الصاوي.

وشهدت الحلقة، مشهد مؤثر يوضح مدى آلام الأم بعد فقد ابنها، حيث ظهرت والدة مؤمن الصاوي “أحمد غزي” وهي تبكي عليه بحرقة شديدة وتقول:" جيت فرحان يا حبيبي ومكنش لازم كنت أسيبك تسافر".

تصاعد التحقيقات وكشف الأدلة

مسلسل قهوة المحطة، وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "قهوة المحطة"، بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، تصاعدًا في الإثارة والتشويق مع استمرار التحقيق في جريمة قتل غامضة داخل المقهى.

بدأت الحلقة بمواصلة الضابط، الذي يجسد دوره أحمد خالد صالح، تحقيقاته في مقتل مؤمن الصاوي، الذي يؤدي دوره أحمد غزي، حيث لقي حتفه داخل "قهوة المحطة" في ظروف غامضة. وبعد مراجعة الأدلة، قرر الضابط إخلاء سبيل بيومي فؤاد، لعدم وجود دليل قوي يدينه في القضية.





الشكوك تحيط بـ"ريشة"

ومع استمرار التحقيقات، توجهت أصابع الاتهام إلى "ريشة"، الذي يجسد شخصيته حسن أبو الروس، بعد العثور على بصماته على لوحة الكهرباء، والتي تم التلاعب بها لقطع التيار الكهربائي أثناء وقوع الجريمة، مما يزيد من الغموض حول المتورط الحقيقي في الحادث.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعكف هذه الأيام على الانتهاء من كل المشاهد القليلة المتبقية في تصوير (قهوة المحطة)، الذي نال على اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن بدء التحضير له وتصويره، ويعرض على قنوات on وcbc ومنصة يانغو بلاي والظفرة.

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