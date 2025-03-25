موعد مباراة السودان وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

تصفيات كأس العالم، يستعد منتخب السودان لمواجهة جنوب السودان، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب السودان في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال وجنوب السودان وتوجو وموريتانيا.

موعد مباراة السودان وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة السودان وجنوب السودان



تنقل المباراة بين منتخب السودان ونظيره جنوب السودان، عبر قناة SSC 2 HD.



وكان منتخب السودان تعادل سلبيًا أمام منافسه السنغال في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الماضية، بينما خسر منتخب جنوب السودان أمام الكونغو الديموقراطية بهدف وحيد.

ويحتل منتخب السودان صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين ولم يتلق أي خسارة.

وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

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