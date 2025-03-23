الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

السودان تسير نحو إنجاز تاريخي في تصفيات كأس العالم 2026

السودان
السودان

يعد المنتخب السوداني في موقف قوي للتأهل لكأس العالم  لأول مرة في تاريخهم، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

السودان تتألق 

منتخب صقور الجديان حقق 3 انتصارات وتعادل في التصفيات، ويتصدر  مجموعته برصيد 10 نقاط، متقدمًا على السنغال برصيد 8 نقاط والكونغو الديمقراطية برصيد 7 نقاط.

و ضمن السودان بالفعل مكانًا في كأس الأمم الأفريقية في المغرب وكذلك في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (CHAN)، مما يؤكد على تقدمهم الكبير في السنوات الأخيرة. 

 

ونجح منتخب السودان في تحقيق هذا النجاح تحت قيادة المدرب الغاني كواسي أبياه في ظل أن جميع مبارياتهم تُلعب خارج أرضهم.

 المباريات المتبقية لمنتخب السودان في منافسات مونديال كأس العالم 2026، هي مباراة ضد منتخب جنوب السودان في مارس 2025 ومباراة ضد منتخب السنغال (خارج الأرض) في سبتمبر 2025م، ومباراة ضد منتخب توجو (خارج الأرض) في سبتمبر 2025، ومباراة ضد منتخب موريتانيا (داخل الأرض) في أكتوبر 2025، ومباراة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية (خارج الأرض) في أكتوبر 2025.

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