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موعد مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة الكاميرون
موعد مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب ليبيا ضيفا أمام نظيره الكاميروني، على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون،  مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم


وسيتم بث مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات SSC، حيث ستنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة SSC Extra 1، التي تمتلك حقوق البث الحصري لعدد من مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويتواجد منتخبا ليبيا والكاميرون ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما منتخبات الرأس الأخضر، أنجولا، موريشيوس، وإيسواتيني.

 

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، حصدهم من انتصارين وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، جمعهم من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.


وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

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