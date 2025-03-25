5 لاعبين يهددون عرش ميسي في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال

يتصدر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين جدول ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل إنطلاق الجولة الـ 14.

وسجل ميسي غيابه عن قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي بالجولة 13 التي حسهما التانجو بهدف لصالحه والبرازيل بالجولة الـ 14 المقرر لها صباح غد الأربعاء.

ترتيب هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم



1- ميسي، الأرجنتين، 6 أهداف

2- داروين نونيز، أوروجواي، 5 أهداف

2- ميجيل تيرسيروس، بوليفيا، 5 أهداف

2- رافينيا، البرازيل، 5 أهداف

2- لويس دياز، كولومبيا، 5 أهداف

2- إينير فالنسيا، الإكوادور، 5 أهداف

3- أنتونيو سانابريا، باراجواي، 4 أهداف

وتشهد الجولة الـ 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قمة منتظرة بين الأرجنتين والبرازيل.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

الثلاثاء 25 مارس

بوليفيا ضد أوروجواي - 10 مساءً

الأربعاء 26 مارس

تشيلي ضد الإكوادور - 2 صباحًا

فنزويلا ضد بيرو - 2 صباحًا

كولومبيا ضد باراجواي - 2 صباحًا

الأرجنتين ضد البرازيل - 2 صباحًا

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.