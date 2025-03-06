الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

زلزال شرم الشيخ، تفاصيل هزة أرضية ضربت خليج العقبة

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل اليوم الخميس فى تمام الساعة 1:42 مساء هزة أرضية  بقوة  4.19 درجة على مقياس ريختر على بعد 131 كيلو متر خليج العقبة شمال شرم الشيخ وبعمق 19.33 كم.

 

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الهزة وقعت فى خط طول 34.80 شرقا و28.97 شمالا، وورد للمعهد شعور  المواطنين بهذه الهزة ولم يحدث أى خسائر في الممتلكات والأرواح.

ووجه  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالاتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأي أعطال.

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.


وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأماكن التي تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط والتى تؤثر على "مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" وتصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا في مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.


أما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالي فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية.


وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة  وتأثر الأردن وفلسطين ومصروالسعودية وتسبب فى تدمير جزئى فى بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة. 
 

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