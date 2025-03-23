الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

حاملة الطائرات
حاملة الطائرات

أعلن يحيي سريع، اليوم الأحد، أن الحوثيين اشتبكوا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا أنهم استهدفوا  حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» في البحر الأحمر.

وقالوا في بيان إنه «بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم واسع على بلدنا».

وأضاف البيان «ردا على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية وسلاح الجو المسير، عملية عسكرية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية المعادية ما أدى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم وقد حققت العملية أهدافها بنجاح».

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: “سنصعد من عملياتنا العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها”، مضيفا أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن تأدية واجباته الأخلاقية والدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

ويعد هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الخامس وفقًا لتصريحات سريع.

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