الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول أفضل الأدعية في آواخر رمضان.

من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لـ "فيتو" أفضل الأدعية في رمضان وليلة القدر في الفيديو التالي:

الدعاء في العشر الآواخر من رمضان

مع دخول الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يجتهد المسلمين في الدعاء وفعل الخيرات طمعًا منهم في الحصول على بلوغ ليلة القدر التي أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نتحراها في الليالي الوترية من العشر الأواخر.

ويجتهد المسلمين في البحث عن دعاء ليلة القدر ويوجد العديد من الأدعية التي من الممكن للمسلم أن يدعو بها والتي منها:

(للَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)

(رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي).

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).

فضل العشر الآواخر من رمضان

وأوضحت دار الإفتاء في وقت سابق فضل العشر الأواخر من رمضان مؤكدًا على أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها وينتظرها ليتقرب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.

العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وينبغي أن يزيد المسلم من إحسانه في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك، ويجتهد لاستدراك ما فاته؛ فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

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