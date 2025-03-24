كريم حسن شحاتة: والدتي كانت تحلم بأن أكمل مسيرة "المعلم"

استرجع الإعلامي كريم حسن شحاتة ذكريات مميزة مع والدته، حيث كان يرافقها في المدرجات لمشاهدة مباريات والده، الكابتن حسن شحاتة، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق. وأشار كريم إلى أن الجماهير كانت تهتف لوالده باسم "أبو كريم" حتى قبل أن يعرفوا اسمه، وما زال البعض يناديه بهذا اللقب حتى اليوم.

وأضاف كريم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه رافق والده في العديد من المحطات التدريبية داخل مصر وخارجها، حيث تولى الكابتن حسن شحاتة تدريب نادي الزمالك، ما منحه فرصة لاكتساب خبرة مبكرة في مجال التدريب.

وأوضح أنه كان يخطط لأن يصبح مدربًا، خاصة بعد تعرضه لإصابة في ركبته، فبدأ بدراسة التدريب وحصل على الدورات التدريبية اللازمة، لكنه لم يستكمل المشوار بعد أن دخل مجال الإعلام، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بفضل اجتهاده وتوفيق الله.

حسن شحاتة، فيتو

والدتي كان أكبر داعم لي منذ الطفولة

وعن دور والدته، أشار كريم إلى أنها كانت داعمة كبيرة لمسيرته الكروية منذ الطفولة، حيث كانت تحرص على أن يكمل مشوار والده الرياضي، حتى شقيقه إسلام، الأصغر منه بأربع سنوات، حظي بنفس الدعم والتشجيع من والدته، التي كانت تسعى لضمان استمرارية شغف العائلة بكرة القدم.

كريم حسن شحاتة يروي ذكرياته مع نادي الزمالك

وتحدث كريم حسن شحاتة عن ذكرياته في مرحلة الثانوية العامة، موضحًا أنه حصل على مجموع 73% في القسم الأدبي.

وأشار إلى أنه لم يكن شغوفًا بالمذاكرة، وكان يركز أكثر على كرة القدم والخروج مع أصدقائه، لكنه كان يضع خطة مكثفة للمراجعة قبل الامتحانات، مما ساعده على النجاح دون رسوب.

عاصرت جيلا جامدا جدا من اللاعبين

كما استعاد كريم حسن شحاتة ذكرياته مع فريق الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لعب مع جيل قوي يضم أيمن عبد العزيز، طارق السيد، طارق السعيد، وعبد الواحد السيد، وأوضح أن تجربته مع الكرة كانت مليئة بالتحديات والمنافسة القوية في فريقه.

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