كرة السلة، الأهلي يحقق فوزا هاما أمام الزمالك في دوري السوبر

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا هامًا أمام الزمالك، في الجولة الـ12 من المرحلة الأولى لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (77-71)، في مباراة شهدت إثارة قوية بين الفريقين.

وكان الأهلي قد تعاقد منذ أيام مع المحترف كيني هايز لتدعيم رجال السلة لنهاية الموسم فيما أبرم الزمالك تعاقده مع المحترف الأمريكي أنطوان سكوت.

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

ويتصدر الزمالك قبل مباراة اليوم الترتيب في دوري كرة السلة برصيد 21 نقطة بينما يحل الأهلي وصيفا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والاتحاد ثالثا برصيد 19 نقطة.

و في المركز الرابع يحل سبورتنج برصيد 17 نقطة والجزيرة خامسًا برصيد 15 نقطة والمصرية للاتصالات في المركز السادس برصيد 15 نقطة ثم هليوبوليس برصيد 14 نقطة وفي المركز الأخير طلائع الجيش برصيد 11 نقطة.

ويعتبر الاتحاد السكندري هو حامل لقب بطولة دوري سوبر رجال كرة السلة.

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