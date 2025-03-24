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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال تباين الأداء بـ المؤشرات الخليجية في تعاملات البورصة الخليجية اليوم.


ففي المملكه العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5%وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11703 نقطة
بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.
 

وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.88% وهي تقدر بـ 135 نقطة ليصل إلى 7011 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.


وفي الإمارات


تواجدت المؤشرات الإماراتية في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل إلى 5106 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 9382 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات درهم.

تعاملات جلسة الأمس 

 

وشهدت جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع بالأسواق الخليجية تباينا على أداء مؤشراتها في مستهل جلسة الأحد.


ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11758 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 6 مليارات ريال.


وفي الكويت بعد ان استهل المؤشر الأداء في المنطقة الخضراء تحرك للمنطقة الحمراء
وانخفض بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل الي 7164 نقطة بقيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.

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