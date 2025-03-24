طلائع الجيش يبحث عن الهدف الثاني أمام الأهلي بعد 30 دقيقة

كأس عاصمة مصر، مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، في اللقاء الي يجمعهما على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وما تزال النتيجة تقدم الطلائع بهدف دون مقابل.

هدف طلائع الجيش سجله اللاعب جودوين شيكا من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بهجوم ضاغط أسفر عن ركلة جزاء لصالحه بعد عرقلة حارس الأهلي مصطفى مخلوف مهاجم طلائع الجيش لم يتردد الحكم محمود ناجي في احتسابها ركلة جزاء.

استمرت الأفضلية والاستحواذ لصالح طلائع الجيش بعد الهدف الأول، وهدد مرمى الأهلي بأكثر من فرصة خطرة بحثا عن الهدف الثاني، وسدد إسلام محارب رأسية خطيرة في الدقيقة 28 ولكنها ارتطمت بالعارضة وذهبت خارج الملعب.

قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: متعب، فتح الله، عمرو طارق، زولا.

خط الوسط: علي حمدي، حميد ماو، إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير، يسري وحيد، جودوين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، خالد عوض، كريم طارق، مصطفى الخواجة، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد علاء، حامد الجابري، ومحمد هاني.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

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