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ثقافة وفنون

رامي عياش يوجه رسالة لـ فضل شاكر ويكشف موقفه حال البراءة

رامي عياش، فيتو
رامي عياش، فيتو

 أكد الفنان اللبناني رامي عياش، أنه لم يهاجم الفنان فضل شاكر في أي وقت سابق والأمر كان مجرد رد على هجوم سابق تعرض له هو وعدد من الفنانين اللبنانيين من قبل الفنان فضل شاكر قبل اعتزاله الفن، قائلًا: "فضل شاكر شتم الفنانين اللبنانيين قبل ما يعتزل".

 

رد رامي عياش على إساءة فضل شاكر للفنانين 

وأوضح الفنان رامي عياش، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حصل لم يكن هجومًا منه، بل كان ردًا على إساءة فضل شاكر للفنانين اللبنانيين، متابعًا: "تعرض لكرامتنا وعائلاتنا وجمهورنا، ولم يعتذر عن ذلك حتى الآن"، منوهًا بأن الفنانين اللبنانيين لم يردوا على هجوم فضل شاكر حينها، ورغم  تراجع شاكر عن بعض مواقفه لم يتقدم بأي اعتذار، مما دفعه للرد على الهجوم الذي تعرض له.

 

موقف رامي عياش من فضل شاكر 

وشدد على أنه لا يحمل ضغينة تجاه فضل شاكر، بل إنه كان حزينًا للغاية عندما قام بالهجوم عليه، قائلًا: "أنا أحبه، وزعلت كثيرًا حينما هاجمني، ولا أعرف حتى اليوم السبب الحقيقي وراء ذلك"، موضحًا أنه لا يمانع ذلك، بشرط أن يكون موقفه القانوني سليمًا، قائلا: "إذا كان بريئًا قانونيًا، فأنا أول من سيقف إلى جانبه وسأدعم عودته، لا أعرف كيف يمكن لشخص حساس أن يتغير بهذا الشكل، فلكل شخص ظروفه، لكنني لا أستطيع الحكم عليه".

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رامى عياش فضل شاكر الفنان فضل شاكر أسما إبراهيم برنامج حبر سري

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